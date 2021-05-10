Canlı yayında favoriyi açıkladı! Kim şampiyon olacak? İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ciddi bir rekabet içerisine girdi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Beşiktaş, derbide kaybetti ama duran toplarda oldukça etkililerdi. Beşiktaş, 2-0 geriye düşse bile geri dönüş yapar. Denizlispor'un Galatasaray'a direnç göstereceğini de düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

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