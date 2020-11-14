Flaş Belhanda sözleri! "Dünyanın hiçbir yerinde..."

A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ayan, sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda ile ilgili "Belhanda dünyanın hiçbir yerinde İstanbul'daki kadar mutlu olamaz." dedi.

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