05 Mayıs 2020, Salı

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Fernando Muslera: Uzun yıllar oynamak istiyorum

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Avrupa kariyerini sarı-kırmızılı takımda bitirmek istediğini söyledi. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, uzun yıllar oynamaya devam etmeyi planlıyor.
05.05.2020
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Fernando Muslera: Uzun yıllar oynamak istiyorum Fernando Muslera: Uzun yıllar oynamak istiyorum 05.05.2020
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