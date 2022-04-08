Fenerbahçe Galatasaray derbi maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi gözler Kerem Aktüroğlu'nun derbide oynayıp oynamayacağına çevrildi. Dev maç öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Galatasaray'da kadroda tek belirsizlik Kerem konusu. Oynama ihtimali olursa belki 45 dakika forma giyebilir." dedi.
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