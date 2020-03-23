Fatih Terim'in son durumu nasıl? İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim'in tedavi gördüğü hastanenin önünden son bilgileri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, tecrübeli teknik adamın corona virüs bulgularından sadece öksürüğü taşıdığını ve yoğun bakımlık bir durumunun olmadığını söyledi.

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