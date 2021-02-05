Fatih Terim'in derbi karnesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 66. kez derbi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 6 farklı organizasyonda 65 müsabaka oynadı. Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Terim, iki ezeli rakiple yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

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