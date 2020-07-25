Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Terim, sarı-kırmızılı kulübe döneceği konuşulan Arda Turan ile ilgili "Başkan ve yönetimimizle yaptığımızda toplantıda, onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Yerli, yabancı, giden, gelen tahtada yazılanlar... Arda da onlardan bir tanesi. Konuştuğumuz oyunculardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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