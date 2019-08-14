14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim'den acil transfer çağrısı

Sarı kırmızılı takım,​ Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ortaya konan futbol beğenilmedi. Özellikle orta sahada yetersiz bir görüntü çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer talimatı verdiği öğrenildi.
14.08.2019

Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj 13.08.2019
Sneijder futbolu bıraktı Sneijder futbolu bıraktı 13.08.2019
Jardim Falcao ile ilgili konuştu Jardim Falcao ile ilgili konuştu 12.08.2019
Galatasaray Falcao'yu bekliyor Galatasaray Falcao'yu bekliyor 12.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
G.Saray son 1 yılda 30.5 milyon TL kar etti G.Saray son 1 yılda 30.5 milyon TL kar etti 11.08.2019
Diagne'nin ayrılık için şartları var Diagne'nin ayrılık için şartları var 11.08.2019
Albayrak - Falcao zirvesi gerçekleşti! Albayrak - Falcao zirvesi gerçekleşti! 10.08.2019
Feghouli ve Belhanda beni mutlu etti "Feghouli ve Belhanda beni mutlu etti" 10.08.2019
Falcao'dan transfer açıklaması Falcao'dan transfer açıklaması 10.08.2019
Galatasaray İtalya'da Galatasaray İtalya'da 10.08.2019
Falcao transferinde büyük gün yarın! Falcao transferinde büyük gün yarın! 09.08.2019
Galatasaray'dan Fransa çıkarması Galatasaray'dan Fransa çıkarması 09.08.2019
Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'ya gitti Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'ya gitti 09.08.2019
Galatasaray'ın gözü İngiltere'de Galatasaray'ın gözü İngiltere'de 09.08.2019
Fatih Terim'den kupa koleksiyonu Fatih Terim'den kupa koleksiyonu 08.08.2019
Kupa canavarı Galatasaray Kupa canavarı Galatasaray 08.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...
Fatih Terim'den Emre Mor kararı
Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!
Falcao resmen Galatasaray'da
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör