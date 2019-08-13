13 Ağustos 2019, Salı
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Falcao'dan Galatasaray taraftarına mesaj
Galatasaray'ın transferinde geri sayıma geçtiği Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao, sarı kırmızılı taraftarların kendisine göstermiş olduğu sevginin çok önemli olduğunu belirtti
13.08.2019
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