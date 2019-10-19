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Fatih Terim: “Oynama isteği beni mutlu etti”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, alınan 3 puanın yanında takımın oynama isteğinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
19.10.2019

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sonuçlandırma daha iyi olabilirdi"

Kiralık oyuncuların takıma karşı aidiyet duygularında herhangi bir eksiklik olup olmadığı yönünde gelen bir soruya Terim, "Açıkçası onu pek düşünmedim. Kiralık veya kendi malımız da olsa aynı duyguları bizimle paylaştığını düşünüyorum. Bugünü diğer maçlardan ayırabiliriz. Bir defa cuma günü keyifli bir maç oldu. İki takım da oynama isteğinde olunca güzel şeyler çıkıyor. Bugün oyunun ritmi zaman zaman yükseğe çıktı. 11'e 11'ken her şeyi doğru yaptık. İlk yarının sonuna kadar topa sahip olan, çabuk ve dikine oynayan ve pozisyonlar bulan bir takımdık. Özellikle kenarları etkili kullandık. Sonuçlandırmada daha iyi olabilirdi. Böyle bir durumda 2 farklı geriye düşen takım ümidini yitirmez. Oyun 3-2 bitince baktığımda zaten bazı oyuncularımızın gol yeme adına alışkanlığı var ama zorunlu değişiklikler bunu getirmiş olabilir. Belhanda'nın 3 sarı kartı var, Emre ayağını gösterdi, Luyindama da sarı kartlıydı. Merkezde kaybettiğiniz basit toplar başınıza iş açar. İlk yarıda istatistiklerde öndeyiz. 10 saniye aralığında topu kazanmışız. Ama 3 puan almak ve 3 puan alırken de oynama isteği beni memnun etti. Tabii son saniyeler kolay geçmiyor. 105'te Konya, 106'da da Malatya'dan yedik, yemekse liderdik" ifadelerini kullandı.

"Taraftara ihtiyacımız var"

Sarı-kırmızılı taraftarların mücadelenin son dakikalarında Seri'nin verdiği bir geri pasa tepki göstermesine ilişkin ise deneyimli çalıştırıcı, "Taraftarımız bizim itici güzümüz. Ancak 3 puanı kazanmak çok önemli. Birçok puan kaybetmişsiniz. Seri kızılacak bir şey yapsa da o an taraftara ihtiyaç var. Biz taraftarla iyi oynayabiliriz. Taraftar yanımızda olursa daha önemli işler yapabiliriz. Yarın belki 50 pas yapacağız oyun düzenin ama orada telaşa götürmeyecek olan yine taraftar. Oyuncu orada en doğrusunu öyle görmüş. 3 puan almak önemli. Bunlar telafi edilir ama puan kaybının telafisi zor. O Galatasaray'ın oyuncusu, forması sarı-kırmızıysa taraftarlardan 'yuh' beklemem" şeklinde konuştu.

"Andone'nin performansından memnunum"

Andone ve Falcao'yu bazı maçlarda birlikte kullanabileceğini dile getiren Fatih Terim, "Keşke 2-3 daha olsa da hepsini oynatsak. Andone'nin performansından memnunum. Onun adına da sevinçliyim. Keşke Real Madrid'e de çift forvet oynasak, herkese çift oynasak. İnşallah Falcao da aramıza katılacak. Maçına göre 1 oynarız, 2 oynarız ama iki iyi santrfor olması önemli" diye konuştu.

"Falcao'nun ağrısı vardı"

Radamel Falcao'nun son durumuna ilişkin de konuşan Terim, "Falcao çok iyi karakterli bir oyuncu. Çok oynamak istiyor ama maalesef en son Paris Saint-Germain maçında vardı. 17, 18 gündür yok. Real Madrid maçına kadar 22 gündür antrenman yapamadığını düşünürsek zor görünüyor. Kendisiyle konuştum, ağrım var dedi. Yarına bakacağız. Ama o da uğraşıyor oynamak için maalesef yapacağımız bir şey yok. İyice iyileşsin ki bize uzun sürede faydalı olsun. Böyle maçlarda oynamasını istiyorum ama ağrısı varsa yapacak bir şey yok. Galatasaray taraftarı tabii ki Falcao'yu ister. O da çok istedi. Ümit ederim bundan sonrası sahada devam eder" dedi.

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