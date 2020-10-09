"Fatih Terim kendini yalnız bıraktı"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında karşılaşma bitmeden soyunma odasına gitmesiyle ilgili "Fatih Hoca kendini yalnız bıraktı. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ı bırakmadı, Fatih Terim'i bıraktı. Kendi kendini bırakıp soyunma odasına gitti, kendini terk etti." dedi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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