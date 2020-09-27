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Fatih Terim: Kazanmayı çok istedik ama olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "5 ve daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi biri golünü yapsak öne geçme morali ile oyunu daha da domine edebilirdik. Ama olmadı. Yüzde yüz de bir pozisyon vermedik. Bu da önemli. Rakibin birçok hücum oyuncusu vardı. Kazanmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Bazen de olmuyor" dedi.
27.09.2020
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu derbi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyun istikrarımız 4 maç artarak gitti. Ama 5'inci maç hem oyun istikrarı hem de oyuncu performansı istikrarı aynı olmadı. Açıkçası derbi öncesi beklenen futbol coşkusu maçta pek yoktu. Baskı yemememize rağmen çıktık. İstediğimizden vazgeçemedik. Luyindama geldikten sonra geçiş savunmasında çok daha kabiliyetli daha yüksek hale geldik. Herhangi bir pozisyona sokmadılar. Geçen sene oyunumuzdaki en büyük tehlike geçiş savunması zaafıydı. Bu sene onu hallettik. Bugün kontra presi çok fazla yapamadık. Buna rağmen 5 ve daha üstü gol pozisyonlarımız var. Herhangi biri golünü yapsak öne geçme morali ile oyunu daha da domine edebilirdik. Ama olmadı. Yüzde yüz de bir pozisyon vermedik. Bu da önemli. Rakibin birçok hücum oyuncusu vardı. Kazanmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Bazen de olmuyor. Bugün tadı getirecek olan goldü. Gol bizi yükseltebilirdi. Buna rağmen iyi mücadele oldu. O yüzden yapacak bir şey yok. 4 günde 1 de maç, bazen 3 günde 1 maç çok kolay olmuyor. O yüzden kazanmayı çok arzu ettik ama olmadı" açıklamasında bulundu.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Mühim olan üretmek. Bugün olmadı" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim zaten golsüz oynadığımız tek maç. Güçlü bir rakip önünde bulmak önemliydi. Gol yapamadık. Bütün ayakları da denedim. Herhangi defansif anlayış düşünmedim. Bugün arkadaşlarımız vurdular, olmadı. Açıkçası girdiğimiz net pozisyonlarda onun dışında çabuk geldiğimiz, doğru geldiğimiz ama yanlış seçim ile heba ettiğimiz pozisyonlar da var. Onlar da gol pozisyonu olmaya adaydı. Daha dikkatli olacağız. Daha çok çalışacağız."

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