Son dakika | Erman Toroğlu: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemiyorsa Fatih Terim kusura bakmasın

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ben Fenerbahçe'yi beğendim Galatasaray'a göre. Fatih Terim elindeki şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa kusura bakmasın." dedi.

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