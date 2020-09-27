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Son dakika | Erman Toroğlu: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemiyorsa Fatih Terim kusura bakmasın

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ben Fenerbahçe'yi beğendim Galatasaray'a göre. Fatih Terim elindeki şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa kusura bakmasın." dedi.
27.09.2020
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