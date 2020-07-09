Fatih Terim: Bu skoru hak etmedik

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, “Bu skoru hak etmedik. Belki de futbolcularımız son zamanların en iyi futbollarından bir tanesini sergiledi. Ama pozisyon bulduk atamadık” dedi.

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