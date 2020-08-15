Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın ardından Fatih Öztürk'ü de kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar transferi bu videoyla açıkladı.

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