15 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fatih Öztürk: Herkesin olmak istediği yerdeyim

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci transferi için Fatih Öztürk ile anlaşma sağladı. İmza sonrası konuşan sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak ve deneyimli kaleci Fatih Öztürk açıklamalarda bulundu. Albayrak,"Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz" ifadelerini kullanırken; Öztürk de, "Galatasaray için her şeyi yapacağım. Türkiye'nin en önemli kulübüne geldim. Galatasaray Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim" dedi.
15.08.2020
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