"Falcao'nun isteğini anlayabiliyoruz"

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Petrov, "Falcao'nun isteğini anlayışla karşılıyoruz ancak kulübün çıkarlarını da düşünmek durumundayız" dedi.