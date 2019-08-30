30 Ağustos 2019, Cuma

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"Falcao'nun isteğini anlayabiliyoruz"

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Petrov, "Falcao'nun isteğini anlayışla karşılıyoruz ancak kulübün çıkarlarını da düşünmek durumundayız" dedi.
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