30 Ağustos 2019, Cuma
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"Falcao olayı Galatasaraylı futbolcuları bitirmiş"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray takımı topa girmekten kaçıyor, beraber pres yapmıyorlar. Falcao olayı Galatasaray futbolcularını başta Diagne olmak üzere bitirmiş." ifadelerini kullandı.
30.08.2019
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