17 Mayıs 2020, Pazar

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Falcao'dan gol sevinci önlemlerine eleştiri

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.
17.05.2020
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Falcao, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

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