Lemina Southampton'dan kolaylık istedi

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina, sarı-kırmzılı takımda forma giymeye devam etmeyi planlıyor. Yönetim, Fatih Terim'in gelecek sezon da kadroda görmek istediği Gabonlu futbolcu için harekete geçerken, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun 16 milyon Euro olması işleri zorlaştırıyor. Bu nedenle Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncuyu 1 sene daha kiralamayı amaçlıyor.

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