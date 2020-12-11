11 Aralık 2020, Cuma

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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Süper Ligde 6 maçta 5 gol 2 asist ile katkı sağlayan Radamel Falcao geriye kalan 5 maçta forma giyememiş ve ayrılık söylentileri artmaya başlamıştı. A Spor yorumcusu Evren Turhan Sabah Sporu programında, "Falcao'nun gideceğini düşünmüyorum. Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor. Diagne ile sezonu götüremezsin. Falcao oynadığı zaman zaten yararlı oluyor. Oynarsam sakatlanırım psikolojisi var. Bunu çözecek olan da kendisi." ifadelerine yer verdi.
11.12.2020
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