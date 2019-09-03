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Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, transfer döneminin kapanmasının ardından soluğu Florya'da aldı. Falcao'nun tek başına antrenmanlara başladığı görüldü.
03.09.2019

Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferini açıkladı. Galatasaray, bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro ödeyecek.

Ve Galatasaray Radamel Falcao'yu böyle duyurdu!

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