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Falcao Florya'da! İşte ilk görüntüler...
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, transfer döneminin kapanmasının ardından soluğu Florya'da aldı. Falcao'nun tek başına antrenmanlara başladığı görüldü.
03.09.2019
Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferini açıkladı. Galatasaray, bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro ödeyecek.
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