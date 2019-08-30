30 Ağustos 2019, Cuma

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Erol Bedir: Bu lig bitmez!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
30.08.2019

Erol Bedir'in açıklamaları;

Rakibimiz, buraya 2 maçta 1 puanla gelmişti. Burada galip gelmeliydi. Bir şekilde kazanmalıydı. İki oyuncumuz, Galatasaray'a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım.

MHK Başkanı, bize yeni bir başlangıç olacak dedi. Böyle yeni başlayacaksa bu lig bitmez. Eğer bu sefer de Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı. Bizim yenilmemiz gerekiyordu.

"Galatasaray böyle giderse ligden düşer"

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