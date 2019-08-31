31 Ağustos 2019, Cumartesi

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Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu: Rezil!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Emre Mor'un ofsaytta kaldığı pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Bu ofsaytı bu hale getirenlerin fikirleri rezil. Futbol ayakla oynanıyor. Şu oyuncunun
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