Erman Toroğlu'ndan ofsayt yorumu: Rezil!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Emre Mor'un ofsaytta kaldığı pozisyonu yorumlayan Toroğlu, "Bu ofsaytı bu hale getirenlerin fikirleri rezil. Futbol ayakla oynanıyor. Şu oyuncunun