25 Ağustos 2019, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Net penaltı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Konyaspor'un çok net bir penaltısı verilmedi, yoruma açık değil, net penaltı. Trabzonspor'un bir net penaltısı verilmedi, çok net. O zaman 'VAR' neden var? Bunlarda 'VAR'a gitmeyecekseniz, neye gideceksiniz? 'VAR'ınızı alın götürün bir yere koyun." ifadelerini kullandı.
25.08.2019
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