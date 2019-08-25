Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Net penaltı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Konyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Konyaspor'un çok net bir penaltısı verilmedi, yoruma açık değil, net penaltı. Trabzonspor'un bir net penaltısı verilmedi, çok net. O zaman 'VAR' neden var? Bunlarda 'VAR'a gitmeyecekseniz, neye gideceksiniz? 'VAR'ınızı alın götürün bir yere koyun." ifadelerini kullandı.