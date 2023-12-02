Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Daha dikkatli oynasalar..."
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı çarpıcı ifadelerle eleştirdi.
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