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Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldızlara övgü! "Bunların ölüsü bile para eder"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları Radamel Falcao ve Younes Belhanda ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanarak "Bunların ölüsü bile para eder." dedi.
21.06.2020
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