Erman Toroğlu'dan Diagne-Falcao kıyası! "Biri gol yapıyor diğeri..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı. Sarı-kırmızılı takımın forvetleri Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'yu kıyaslayan Toroğlu, "Diagne gol yapıyor, Falcao çocuk yapıyor. Diagne iyi niyetle sahaya çıkıyor. Perdeliyor, verkaça giriyor, arkadaşlarına yol açıyor. Biraz antipatik bir adam ama faydalı bir golcü." dedi.

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