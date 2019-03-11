Erman Toroğlu: Galatasaray'ın tadı yok

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray akortsuz oynuyor. Kabiliyetli oyuncuları var ama Galatasaray'ın keyfi ve tadı yok" ifadelerini kullandı.