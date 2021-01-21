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Erman Toroğlu: Galatasaray'da Fatih Terim'in haberi olmadan kuş uçmaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'da yönetimle teknik adam seyirciyi birbirinin üzerine yolluyor. Tam bir çadır tiyatrosu. Galatasaray'da Fatih Terim'in haberi olmadan kuş uçmaz." dedi.
21.01.2021
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