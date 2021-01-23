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Erman Toroğlu: Feghouli şapkadan bazen tavşan çıkarıyor bazen kuş çıkarıyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlui 'Takım Oyunu' programında Feghouli için övgüler yağdırdı. Toroğlu, "Feghouli Galatasaray'da büyük fark. Feghouli'yi çok beğeniyorum, farklı tip oyuncu. Şapkadan bazen tavşan çıkarıyor, bazen kuş çıkarıyor." dedi.
23.01.2021
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