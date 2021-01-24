Canlı yayında duyurdu! "Galatasaray İrfan Can Kahveci'de ısrarcı çünkü..."

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. İrfan Can Kahveci konusuna da değinen Özcan, "İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmek istemesi, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

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