Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçını Takım Oyunu'nda değerlendirdi. Toroğlu, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili "Maçı tribünden daha iyi okuyor. Saha içinde bu kadar etkili değil." dedi.

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