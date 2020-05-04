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Erdoğan Yeşilyurt'ta mutlu son yakın

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un transferinde sona yaklaştı.
04.05.2020
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