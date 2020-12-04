Ender Bilgin: Marcao'nun 20 milyon euro civarına satılması zor | Son dakika Galatasaray haberleri

A Spor'da yayınlanan Spor Medyası programında Galatasaray transfer gündemini değerlendiren Ender Bilgin, "Marcao tabii ki iyi oyuncu ama yirmili rakamlara satılması biraz zor gibi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

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