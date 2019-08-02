02 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Mor, Terim ile yeniden parlayacak mı?

Cimbom'un son transferi Emre Mor'dan beklentiler büyük. Kariyeri Celta Vigo'da düşüşe geçen 22 yaşındaki oyuncu için kafalarda soru işareti olsa da Fatih Terim'in Emre Mor'u tekrardan parlatacağına inananların sayısı da oldukça fazla.
02.08.2019

Diagne Al Rayyan yolcusu Diagne Al Rayyan yolcusu 01.08.2019
Falcao transferinde ilginç ayrıntı Falcao transferinde ilginç ayrıntı 01.08.2019
Emre Mor Galatasaray formasını giydi! Emre Mor Galatasaray formasını giydi! 01.08.2019
Michael Seri'den Fatih Terim açıklaması Michael Seri'den Fatih Terim açıklaması 01.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Diagne Al Rayyan yolcusu Diagne Al Rayyan yolcusu 01.08.2019
Abdurrahim Albayrak Filistinli çocukları ağırladı Abdurrahim Albayrak Filistinli çocukları ağırladı 01.08.2019
Onyekuru için kritik gün 8 ağustos Onyekuru için kritik gün 8 ağustos 01.08.2019
Diagne Katar yolunda Diagne Katar yolunda 01.08.2019
Falcao'da mutlu son yakın Falcao'da mutlu son yakın 01.08.2019
Radamel Falcao transferinde flaş gelişme! Radamel Falcao transferinde flaş gelişme! 01.08.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi! 31.07.2019
Galatasaray'da kampın yıldızı Babel Galatasaray'da kampın yıldızı Babel 31.07.2019
Falcao adım adım Galatasaray'a Falcao adım adım Galatasaray'a 31.07.2019
Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Emre Mor açıklaması 31.07.2019
Galatasaray yönetiminden açıklama! Galatasaray yönetiminden açıklama! 30.07.2019
Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım! Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım! 30.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transferde sürpriz: Juventus'lu yıldızla anlaşma tamam!
Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor! Transferde sona gelindi
Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası!
Falcao transferinde işlem tamam! İşte alacağı ücret
Malatyaspor kalecisi Farnolle'e çirkin saldırı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör