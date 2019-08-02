Emre Mor, Terim ile yeniden parlayacak mı?

Cimbom'un son transferi Emre Mor'dan beklentiler büyük. Kariyeri Celta Vigo'da düşüşe geçen 22 yaşındaki oyuncu için kafalarda soru işareti olsa da Fatih Terim'in Emre Mor'u tekrardan parlatacağına inananların sayısı da oldukça fazla.