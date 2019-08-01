01 Ağustos 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Diagne Al Rayyan yolcusu
Mbaye Diagne Katar yolcusu... Galatasaray Senegalli golcünün transferi için Al Rayyan kulübüyle 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı...
01.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ın şifresi 'Sabır'
- Beşiktaş idmanında Quaresma'dan rövaşata şov
- James Rodriguez bombası! Fenerbahçe...
- Abdullah Avcı'ya doğum günü kutlaması
- James Rodriguez bombası! Fenerbahçe...
- Onyekuru için kritik gün 8 ağustos
- Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi
- Malatyaspor tur için sahaya çıkıyor
- Trabzonspor Sturridge'den haber bekliyor
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"