Emre Kılınç: Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur." dedi.

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