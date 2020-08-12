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Emre Kılınç: Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur." dedi.
12.08.2020
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