Emre Kaplan: Marcao ve Saracchi'nin ilk 11'de olmasını bekliyoruz | Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'ın, Sivasspor ile oynayacağı mücadele öncesi sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Marcao ve Saracchi'nin bu akşam ilk 11'de olmasını bekliyoruz" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri...

ABONE OL