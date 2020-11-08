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Sivasspor'un Galatasaray maçında kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, Sivasspor'un 44. kazandığı penaltı kararıyla ilgili "Net penaltı" yorumunu yaptı.
08.11.2020
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