Emre Bol'dan Falcao sözleri! "Hacı yatmaz"

Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Emre Bol çarpıcı ifadeler kullandı. Bol Falcao için "Falcao müzmin sakat bir oyuncu, iki hafta oynar, üç hafta yatar. 'Hacı yatmaz' gibi." ifadelerini kullandı.

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