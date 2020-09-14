14 Eylül 2020, Pazartesi
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Emre Bol'dan Falcao sözleri! "Hacı yatmaz"
Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Emre Bol çarpıcı ifadeler kullandı. Bol Falcao için "Falcao müzmin sakat bir oyuncu, iki hafta oynar, üç hafta yatar. 'Hacı yatmaz' gibi." ifadelerini kullandı.
14.09.2020
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