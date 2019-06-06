Emre Bol: Vedat Muriç olsam Galatasaray'a imza atarım

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Muriç'in Fenerbahçe'de forma giymesini ben bir taraftar olarak isterim. Ama, ben Vedat Muriç'in yerinde olsam Galatasaray'a imza atarım. Çok net. Akıl var mantık var. Şampiyonlar Ligi oyanayacak. Diğer tarafta napacağı belli olamayan bir Fenerbahçe var." ifadelerini kullandı.