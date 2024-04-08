Dikkat çeken yorum! "Galatasaray o maça çok rahat çıkacak"
Süper Kupa maçında Galatasaray Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıktığı müsabakada sarı-lacivertliler 2. dakikada maçtan çekildi. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar ise Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte detaylar...
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