02 Temmuz 2019, Salı

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Diagne Galatasaray'dan ayrılmıyor | Video haber

Galatasaray'dan Suudi Srabistan'a transfer olacağı konuşulan Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takımda kalmaya karar verdiğini açıkladı.
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