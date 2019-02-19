19 Şubat 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası."
Sabah Gazetesi yarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç 90'a programında Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Diagne'yi sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası." dedi.
19.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- "Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası."
- Belhanda ve Feghouli çıkışa geçti
- Trabzonspor'da düşüş sürüyor
- Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası
- Tolgay Beşiktaş derbisinde oynayabilir
- Fenerbahçe'nin zorlu 8 haftası
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan derbi göndermesi
- Kartal'a orta sahadan büyük katkı
- Lider tek golle kazandı
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı