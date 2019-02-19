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"Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası."

Sabah Gazetesi yarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç 90'a programında Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Diagne'yi sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası." dedi.
19.02.2019

Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası. "Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası." 19.02.2019
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