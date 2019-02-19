"Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası."

Sabah Gazetesi yarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç 90'a programında Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Diagne'yi sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Diagne bir başka Belhanda... Her maç atılabilir. Tam bir baş belası." dedi.