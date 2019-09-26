Derbilerin gol makinesi Radamel Falcao

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun derbi performansı şimdiden merak konusu... Türk Telekom stadyumundaki dev maçta tüm gözler Kolombiyalı yıldızın üzerinde olacak. Falcao, sarı kırmızılı formayla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Kariyerinde daha önce Fransa ve İspanya'da çıktığı 30 önemli maçta 17 gollük performans ortaya koyan Falcao, Fenerbahçe derbisinde takımının en büyük kozu olacak.

Son 10 yıla damga vuran Radamel Falcao, atmosferi büyük maçların gözde ismi... Yıldız futbolcu, Monaco ve Atletico Madrid formalarıyla 30 kez büyük maça çıktı.

Monaco'da oynarken Nice'e karşı Cote d'Azur derbisinde ter döken Falcao, Fransa Ligue 1'de psg, Lyon ve Marsilya'ya karşı çıktığı maçlarda önemli bir istatistiğe sahip. Kolombiyalı forvet bu takımlarla oynanan 23 karşılaşmada rakip filelere 12 gol bıraktı.

Falcao Atletico'da ise Madrid derbisinin heyecanını yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu Real madrid ve Barcelona'ya karşı oynadığı 7 karşılaşmada takımına 5 gollük katkı yaptı.

Radamel Falcao Arjantin'in en prestijli derbisi olan Super Clasico'da da fileleri havalandırdı. 21 yaşındayken River Plate formasıyla sahaya çıkan Kolombiyalı futbolcu 1 kez gol atma sevinci yaşadı.

Galatasaray formasıyla 181 dakika sahada kalan Falcao süper lig'deki ilk ve tek golünü Kasımpaşa maçında kaydetmişti.