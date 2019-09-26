Derbilerin gol makinesi Radamel Falcao
Son 10 yıla damga vuran Radamel Falcao, atmosferi büyük maçların gözde ismi... Yıldız futbolcu, Monaco ve Atletico Madrid formalarıyla 30 kez büyük maça çıktı.
Monaco'da oynarken Nice'e karşı Cote d'Azur derbisinde ter döken Falcao, Fransa Ligue 1'de psg, Lyon ve Marsilya'ya karşı çıktığı maçlarda önemli bir istatistiğe sahip. Kolombiyalı forvet bu takımlarla oynanan 23 karşılaşmada rakip filelere 12 gol bıraktı.
Falcao Atletico'da ise Madrid derbisinin heyecanını yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu Real madrid ve Barcelona'ya karşı oynadığı 7 karşılaşmada takımına 5 gollük katkı yaptı.
Radamel Falcao Arjantin'in en prestijli derbisi olan Super Clasico'da da fileleri havalandırdı. 21 yaşındayken River Plate formasıyla sahaya çıkan Kolombiyalı futbolcu 1 kez gol atma sevinci yaşadı.
Galatasaray formasıyla 181 dakika sahada kalan Falcao süper lig'deki ilk ve tek golünü Kasımpaşa maçında kaydetmişti.
- Manisa Futbol Kulübü 1-1 Elazığ Belediyespor
- Diyarbekirspor 0-1 Eskişehirspor
- Diyarbekirspor - Eskişehirspor (ÖZET)
- Hacettepespor - Y. Denizlispor (ÖZET)
- Göztepe 1-0 Yozgatspor 1959
- Göztepe 3-0 Yozgatspor 1959
- Manisa Futbol Kulübü 1-1 Elazığ Belediyespor
- Göztepe - Yozgatspor (ÖZET)
- Kahramanmaraşspor 1-4 Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"