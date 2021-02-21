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Canlı yayında flaş sözler! "Hakemler tarafından Fatih Terim'e zulüm edildi"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 yenerek liderliğini pekiştirdi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Alanyaspor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.02.2021
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın VAR hakemi Emre Malok'u Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan değerlendirdi.
İşte Uzundurukan'ın o sözleri:
"Emre Malok denen VAR hakemini çok aradınız mı? İki yıl boyunca üst üste Fatih Terim'e zulüm edildi bu ülkede hakemler tarafından. Fatih Terim'i değersizleştirmek için her şey yapılıyor ama Fatih Terim Mayısları görüyor ve takımını şampiyon yapıyor"
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