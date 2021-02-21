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Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük'ü böyle yorumladı! "Etki altında kaldı"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, maçı değerlendirirken mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ü ayrı bir parantez açtı. Dindar, "Zorbay Küçük maç öncesinde oluşturulan ortam nedeniyle etki altında kaldı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.02.2021
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