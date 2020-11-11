Canlı yayında duyurdu! İşte Galatasaray'ın 3. başkan adayı

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çorlu, aralık ayında seçime gidecek olan ve Burak Elmas ile Metin Öztürk'ün adaylıklarını açıkladığı sarı-kırmızılılarda 3. başkan adayının Cengiz Özyalçın olacağını söyledi.

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