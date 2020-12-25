Canlı yayında duyurdu! "Fatih Terim'in cezası 3 maça inecek"

Ana Haber'e bağlanan A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in cezasına da değinen Özcan, "Benim aldığım istihbaratlara göre, savunma yapıldıktan sonra Fatih Terim'in 5 maçlık cezası 3'e inecek" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

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